Памфилова: ЦИК готов к «ремонту выборной системы»

Президент России Владимир Путин согласился обсудить изменения избирательного законодательства. С инициативой выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который заявил, что страна нуждается в «ремонте выборной системы», а реформа поможет укрепить страну и политическую систему. В этой связи Зюганов предложил собрать всех лидеров фракций и обсудить изменения избирательного законодательства.

Глава государства, в свою очередь, напомнил, что общественная дискуссия по поводу избирательной системы страны продолжается постоянно, поскольку важно понимать, «что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа».

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила НСН, что процесс реорганизации уже начался, но так много еще вопросов, требующих проработки, что предположить, когда реформа завершится, сложно.

«Я эту тему обсуждала с президентом в декабре 2017-года, тогда Владимир Владимирович меня услышал. Была создана рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства, куда входят руководители всех парламентских фракций. Группа подготовила, ряд поправок, которые были приняты, например, те, что касаются цифровизации. Часть - были отложены на послевыборный период. Сейчас выборы прошли, ЦИК готовит ряд предложений и по упрощению, совершенствованию механизма сбора и проверки подписей, изменения по муниципальному фильтру», - пояснила глава ЦИК.

Действительно, представители оппозиции неоднократно выступали за реформу избирательного законодательства, в частности, системы сбора подписей и так называемого муниципального фильтра. На его снижении, в частности, настаивали депутаты от ЛДПР, которые также предлагали освободить парламентские партии от сбора подписей при выдвижении кандидатов в губернаторы.



«Сроки принятия поправок обозначить я не могу. ЦИК обобщает чаяния избирателей и экспертного сообщества, но не обладает правом принимать законы. К тому же еще надо достичь консенсуса по вопросам, по которым будут готовить поправки, какого рода и качества они будут. Все эти аспекты нужно согласовывать», - пояснила Элла Памфилова.

Напомним, 8 сентября в Единый день голосования в стране был проведён эксперимент по электронному голосованию. Пилотными стали три избирательных участка в Москве и ещё 30 участков в регионах, где выбирали губернаторов и депутатов Госдумы. В ЦИК предупредили, что пока не готовы распространить эту технологию по всей России.

