Медаль и сделка: Почему Трампу не нужен мир на Украине

Президент США рассчитывал стать миротворцем, но теперь разочаровался в этой идее, заявил НСН Павел Кошкин.

Президент США Дональд Трамп был настроен очень быстро решить украинский конфликт, чтобы получить Нобелевскую премию мира. Теперь он разочаровался в том, что лидер России Владимир Путин не помог ему в этом, рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в беседе с НСН.

Дональд Трамп после встречи с украинским главой государства Владимиром Зеленским неожиданно назвал Россию «бумажным тигром», заявив, что реальная военная держава выиграла бы войну менее чем за неделю. Президент США утверждает, что «ознакомился с ситуацией в военной и экономической сферах Украины и России» и теперь уверен, что «Украина при поддержке ЕС находится в положении, чтобы сражаться и вернуть всю свою территорию в прежних границах». Об этом политик написал в своей социальной сети Truth Social. Кошкин объяснил перемену настроения обидой.

«Трамп руководствуется, прежде всего, чувством обиды, потому что до этого у него была иллюзия, что его “хорошие отношения с Путиным” помогут ему урегулировать конфликт за считанные дни, как он изначально полагал. Реальность оказалась сложнее. Я думаю, республиканец просто разочарован, что российский лидер ему не до конца подыграл. Трампу нужна была быстрая победа, но ее не случилось», — указал он.

Политолог добавил, что главная цель республиканца не заключается в том, чтобы помирить Россию и Украину.

«Бумажная» критика: Трамп отвернулся от России после встречи с Зеленским
«Трамп хочет Нобелевскую премию мира, рассказывает, что завершил якобы семь войн за семь месяцев. Республиканец решил, что набрал для себя достаточное количество “активов”, чтобы добиться своей цели. Поэтому российско-украинский конфликт ему больше не нужен, чтобы повесить себе медаль миротворца. Для России это означает, что все так и продолжится. Что касается Трампа, то он будет продавать американское оружие европейцам и Украине. Это тоже победа для него: демонстрирует свои навыки мастера сделок, который добивается выгодных условий для США. Это позволит противопоставить подход Трампа демократам, которых обвиняли в неспособности контролировать деньги, которые доставались Украине безвозмездно», — подчеркнул собеседник НСН.

Ранее бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал НСН условия Путина, которые придется принять Трампу.

