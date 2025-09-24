Президент США Дональд Трамп был настроен очень быстро решить украинский конфликт, чтобы получить Нобелевскую премию мира. Теперь он разочаровался в том, что лидер России Владимир Путин не помог ему в этом, рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в беседе с НСН.

Дональд Трамп после встречи с украинским главой государства Владимиром Зеленским неожиданно назвал Россию «бумажным тигром», заявив, что реальная военная держава выиграла бы войну менее чем за неделю. Президент США утверждает, что «ознакомился с ситуацией в военной и экономической сферах Украины и России» и теперь уверен, что «Украина при поддержке ЕС находится в положении, чтобы сражаться и вернуть всю свою территорию в прежних границах». Об этом политик написал в своей социальной сети Truth Social. Кошкин объяснил перемену настроения обидой.



«Трамп руководствуется, прежде всего, чувством обиды, потому что до этого у него была иллюзия, что его “хорошие отношения с Путиным” помогут ему урегулировать конфликт за считанные дни, как он изначально полагал. Реальность оказалась сложнее. Я думаю, республиканец просто разочарован, что российский лидер ему не до конца подыграл. Трампу нужна была быстрая победа, но ее не случилось», — указал он.



Политолог добавил, что главная цель республиканца не заключается в том, чтобы помирить Россию и Украину.