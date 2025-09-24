Медаль и сделка: Почему Трампу не нужен мир на Украине
Президент США рассчитывал стать миротворцем, но теперь разочаровался в этой идее, заявил НСН Павел Кошкин.
Президент США Дональд Трамп был настроен очень быстро решить украинский конфликт, чтобы получить Нобелевскую премию мира. Теперь он разочаровался в том, что лидер России Владимир Путин не помог ему в этом, рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в беседе с НСН.
Дональд Трамп после встречи с украинским главой государства Владимиром Зеленским неожиданно назвал Россию «бумажным тигром», заявив, что реальная военная держава выиграла бы войну менее чем за неделю. Президент США утверждает, что «ознакомился с ситуацией в военной и экономической сферах Украины и России» и теперь уверен, что «Украина при поддержке ЕС находится в положении, чтобы сражаться и вернуть всю свою территорию в прежних границах». Об этом политик написал в своей социальной сети Truth Social. Кошкин объяснил перемену настроения обидой.
«Трамп руководствуется, прежде всего, чувством обиды, потому что до этого у него была иллюзия, что его “хорошие отношения с Путиным” помогут ему урегулировать конфликт за считанные дни, как он изначально полагал. Реальность оказалась сложнее. Я думаю, республиканец просто разочарован, что российский лидер ему не до конца подыграл. Трампу нужна была быстрая победа, но ее не случилось», — указал он.
Политолог добавил, что главная цель республиканца не заключается в том, чтобы помирить Россию и Украину.
«Трамп хочет Нобелевскую премию мира, рассказывает, что завершил якобы семь войн за семь месяцев. Республиканец решил, что набрал для себя достаточное количество “активов”, чтобы добиться своей цели. Поэтому российско-украинский конфликт ему больше не нужен, чтобы повесить себе медаль миротворца. Для России это означает, что все так и продолжится. Что касается Трампа, то он будет продавать американское оружие европейцам и Украине. Это тоже победа для него: демонстрирует свои навыки мастера сделок, который добивается выгодных условий для США. Это позволит противопоставить подход Трампа демократам, которых обвиняли в неспособности контролировать деньги, которые доставались Украине безвозмездно», — подчеркнул собеседник НСН.
Ранее бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал НСН условия Путина, которые придется принять Трампу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минске пройдет фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев»
- Трудовые городки: Где в России поселят мигрантов из Непала
- ВСУ попытались атаковать Россию воздушными шарами со взрывчаткой
- Путин назначил Гуцана генпрокурором РФ
- Медаль и сделка: Почему Трампу не нужен мир на Украине
- Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
- В Госдуме призвали граждан не бояться повышения НДС
- Россиянам объяснили, почему нельзя включить отопление в первый холодный день
- Автоэксперт пригрозил протестами в случае запрета праворульных машин
- Совфед назначил Краснова главой Верховного суда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru