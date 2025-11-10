«Украинский вопрос всегда был очень сложным для польского общества. После начала СВО темы болезненных исторических противоречий, связанных и с Волынской резней, и с подавлением Варшавского восстания руками украинских националистов, пытались задвинуть. И, как мы видим, Кароль Навроцкий (президент Польши, прим. НСН) стряхнул с этого пыль и стал предлагать законодательные инициативы, учитывающие этот контекст. У Польши есть свое понимание антироссийского курса, но они также понимают, что нужно выполнять внутренние запросы общества на снижение поддержки, ограничение торгового транзита, в том числе и болезненными для Польши сельхозпродуктами. Как только стало возможно принимать такие решения, они стали одними из первых прекращать такую поддержку», - рассказал он.

По словам Асафова, Польша является одним из главных хабов по поставке военной техники на Украину.

«Самая серьезная помощь Польши без относительно старой советской техники и какого-то количества наемников и инструкторов — это то, что Польша является транзитной базой всего западного натовского оружия, доставляемого на Украину. Это то логистическое звено, без которого украинская армия не продержалась бы и трех недель», - уточнил он.