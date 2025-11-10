Политолог объяснил возросшую озлобленность поляков к украинцам
Митинги и бунт против украинских гастарбайтеров в Польше проходят с 2020 года, напомнил НСН Александр Асафов.
У поляков всегда были сложные отношения с украинцами, просто сейчас недовольство общества поддержкой Украины перестало замалчиваться, и вся агрессия вылезла наружу. Об этом НСН рассказал политолог Александр Асафов.
В Польше наблюдается ослабление поддержки Украины, пишет Bloomberg. По словам польского политолога Петра Бураса, стремление Варшавы помогать Киеву переживает период спада и, возможно, таких спадов будет еще больше. Также в прошлый четверг издание Gazeta Wyborcza сообщила о резком росте нападений на украинцев в Польше. Асафов объяснил, с чем это связано.
«Украинский вопрос всегда был очень сложным для польского общества. После начала СВО темы болезненных исторических противоречий, связанных и с Волынской резней, и с подавлением Варшавского восстания руками украинских националистов, пытались задвинуть. И, как мы видим, Кароль Навроцкий (президент Польши, прим. НСН) стряхнул с этого пыль и стал предлагать законодательные инициативы, учитывающие этот контекст. У Польши есть свое понимание антироссийского курса, но они также понимают, что нужно выполнять внутренние запросы общества на снижение поддержки, ограничение торгового транзита, в том числе и болезненными для Польши сельхозпродуктами. Как только стало возможно принимать такие решения, они стали одними из первых прекращать такую поддержку», - рассказал он.
По словам Асафова, Польша является одним из главных хабов по поставке военной техники на Украину.
«Самая серьезная помощь Польши без относительно старой советской техники и какого-то количества наемников и инструкторов — это то, что Польша является транзитной базой всего западного натовского оружия, доставляемого на Украину. Это то логистическое звено, без которого украинская армия не продержалась бы и трех недель», - уточнил он.
Что касается участившихся случаев нападений на украинцев в Польше, то собеседник НСН раскрыл, что это не новый тренд, просто ранее это замалчивалось.
«Это было всегда. Просто в какой-то момент эта тема табуировалась в СМИ. В конце концов, ухудшающиеся экономические условия тоже требуют каких-то объяснений. Но я напомню, что и в 2020-м, и в 2019-м, и в 2021-м возникали не только столкновения, а целые митинги в ряде польских городов на тему того, что украинских гастарбайтеров становится много, а позиция власти по их поддержке в ущерб простым польским жителям несправедлива», - подытожил он.
Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил о праве Украины наносить ущерб российским объектам в Европе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
