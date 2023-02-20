Политолог объяснил, почему Запад считает ближайшие недели решающими в украинском конфликте

По его мнению, Запад заинтересован в успешном наступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ), и поэтому глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал предстоящие недели определяющими для Украины.

Он отметил, что разные встречи, которые проводят западные страны, в том числе Мюнхенская конференция по безопасности, «позволяют им убеждать друг друга» в правильности их действий.

«Западные политики все в один голос заявили о том, что весь коллективный Запад сегодня находится на линии боевого соприкосновения на Украине», — указал Кошкин.

Политолог добавил, что если украинские войска потерпят поражение, то Западу придётся перестраивать свою политику в Европе в целом.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в разговоре с НСН заявил, что ВСУ ведут оборону и готовятся к попытке перехватить инициативу весной.

