Политолог объяснил, почему Запад считает ближайшие недели решающими в украинском конфликте
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что западные страны поставили перед собой задачу не допустить победы России в украинском конфликте, сообщает «Вечерняя Москва».
По его мнению, Запад заинтересован в успешном наступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ), и поэтому глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал предстоящие недели определяющими для Украины.
Он отметил, что разные встречи, которые проводят западные страны, в том числе Мюнхенская конференция по безопасности, «позволяют им убеждать друг друга» в правильности их действий.
«Западные политики все в один голос заявили о том, что весь коллективный Запад сегодня находится на линии боевого соприкосновения на Украине», — указал Кошкин.
Политолог добавил, что если украинские войска потерпят поражение, то Западу придётся перестраивать свою политику в Европе в целом.
Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в разговоре с НСН заявил, что ВСУ ведут оборону и готовятся к попытке перехватить инициативу весной.
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