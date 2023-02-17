Макрон призвал западные страны поддержать контрнаступление Украины

Президент Украины Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен увеличить поддержку Украины, чтобы укрепить её обороноспособность, сообщает РИА Новости.

Макрон предложил организовать мирную конференцию для урегулирования на Украине

Ввыступая на сессии Мюнхенской конференции по безопасности французский лидер указал, что это позволить Киеву вести контрнаступление и усилить свою позицию на будущих переговорах.

«Я убеждён, что мы должны увеличить нашу поддержку... укрепить обороноспособность... позволить ей вести контрнаступление – единственное, что сделает возможным кредитоспособные переговоры на условиях Украины», - резюмировал он.

Ранее Макрон заявил, что устойчивый мир в Европе невозможен без учёта России, однако вреямя для диалога с Москвой из-за ситуации на Украине ещё не пришло, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаФранцияЭммануэль Макрон
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