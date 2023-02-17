Макрон призвал западные страны поддержать контрнаступление Украины

Ввыступая на сессии Мюнхенской конференции по безопасности французский лидер указал, что это позволить Киеву вести контрнаступление и усилить свою позицию на будущих переговорах.

«Я убеждён, что мы должны увеличить нашу поддержку... укрепить обороноспособность... позволить ей вести контрнаступление – единственное, что сделает возможным кредитоспособные переговоры на условиях Украины», - резюмировал он.

Ранее Макрон заявил, что устойчивый мир в Европе невозможен без учёта России, однако вреямя для диалога с Москвой из-за ситуации на Украине ещё не пришло, сообщает НСН.