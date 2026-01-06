ВС России поразили места хранения украинских БПЛА дальнего действия

Вооруженные силы России ударили по местам хранения украинских беспилотников и пунктам временной дислокации ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

«Нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации... вооруженных формирований в 158 районах», - отметили в ведомстве.

Армия России применила оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, а также задействовала ракетные войска и артиллерию группировок войск.

Ранее Минобороны сообщило, что военные в ночь на 6 января уничтожили 129 украинских беспилотников самолетного типа.

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
