ВС России поразили места хранения украинских БПЛА дальнего действия
Вооруженные силы России ударили по местам хранения украинских беспилотников и пунктам временной дислокации ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
«Нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации... вооруженных формирований в 158 районах», - отметили в ведомстве.
Армия России применила оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, а также задействовала ракетные войска и артиллерию группировок войск.
Ранее Минобороны сообщило, что военные в ночь на 6 января уничтожили 129 украинских беспилотников самолетного типа.
