Литва готова отправить на Украину до 150 военных в рамках гарантий безопасности

Литва в рамках гарантий безопасности готова отправить на Украину до 150 военнослужащих. Об этом заявила советник президента республики Аста Скайсгирите в эфире радио «Жиню радияс».

По ее словам, Вильнюс выступает за максимально продолжительный срок гарантий, которые могут быть предоставлены Киеву, и готов предоставить свой контингент.

«После достижения мира Литва готова направить на Украину до 150 солдат с вооружением и необходимой боевой техникой», - указала Скайсгирите.

Советник отмечала, что на Западе обсуждается предоставление Украине гарантий безопасности на 15-30 лет.

Ранее СМИ сообщили, что США и страны Европы вряд ли будут ратифицировать гарантии безопасности для Киева через свои законодательные органы.

