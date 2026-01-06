Литва готова отправить на Украину до 150 военных в рамках гарантий безопасности
Литва в рамках гарантий безопасности готова отправить на Украину до 150 военнослужащих. Об этом заявила советник президента республики Аста Скайсгирите в эфире радио «Жиню радияс».
По ее словам, Вильнюс выступает за максимально продолжительный срок гарантий, которые могут быть предоставлены Киеву, и готов предоставить свой контингент.
«После достижения мира Литва готова направить на Украину до 150 солдат с вооружением и необходимой боевой техникой», - указала Скайсгирите.
Советник отмечала, что на Западе обсуждается предоставление Украине гарантий безопасности на 15-30 лет.
Ранее СМИ сообщили, что США и страны Европы вряд ли будут ратифицировать гарантии безопасности для Киева через свои законодательные органы.
