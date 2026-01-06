Китай ограничил поставки товаров двойного назначения в Японию
Китай запретил поставки в Японию товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. Об этом пишет RT со ссылкой на китайское Минкоммерции.
«Запрещается экспорт всех товаров двойного назначения... военным пользователям, для военных целей и для любых других целей конечного пользователя, способствующих укреплению военной мощи Японии», - отметили в ведомстве.
Китайская сторона пообещала привлечь к юридической ответственности любые частные лица и организации, которые нарушат ограничения с целью передачи Токио товаров двойного назначения, произведенных в КНР.
Ранее Пекин ввел санкции против 20 оборонных компаний США и десяти руководителей из-за поставок вооружений на Тайвань.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гончаренко возглавил сборную Белоруссии по футболу
- ВС России поразили места хранения украинских БПЛА дальнего действия
- Китай ограничил поставки товаров двойного назначения в Японию
- Литва готова отправить на Украину до 150 военных в рамках гарантий безопасности
- Конец лазейкам: В России введут единые правила тонировки стекол авто
- Госдума: В России появится новая памятная дата в 2026 году
- Экс-участник «КиШ» раскрыл планы на 2026 год
- В ФССП рассказали о сокращении реестра злостных неплательщиков алиментов
- Китай заявил о готовности защищать мир в Латинской Америке
- В Ленобласти обломки дрона упали на территории компрессорной станции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru