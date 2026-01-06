Китай ограничил поставки товаров двойного назначения в Японию

Китай запретил поставки в Японию товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. Об этом пишет RT со ссылкой на китайское Минкоммерции.

«Запрещается экспорт всех товаров двойного назначения... военным пользователям, для военных целей и для любых других целей конечного пользователя, способствующих укреплению военной мощи Японии», - отметили в ведомстве.

Китайская сторона пообещала привлечь к юридической ответственности любые частные лица и организации, которые нарушат ограничения с целью передачи Токио товаров двойного назначения, произведенных в КНР.

Ранее Пекин ввел санкции против 20 оборонных компаний США и десяти руководителей из-за поставок вооружений на Тайвань.

