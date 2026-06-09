Политолог объяснил допуск Абрамовича к переговорам по Украине

Возможное влияние на политиков обеих сторон стало причиной допуска российского бизнесмена Романа Абрамовича к обсуждению урегулирования украинского кризиса и его встрече с Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в комментарии изданию «Лента.ру».

Он предположил, что предприниматель сохраняет способность быть услышанным и принятым не только в российской и украинской столицах, но также в Лондоне и других мировых центрах. Политолог добавил, что Абрамович по-прежнему фигурирует в числе наиболее значимых фигур отечественного крупного капитала.

При этом эксперт убежден, что для результативного урегулирования требуются регулярные контакты на уровне официальных лиц или советников в нейтральных государствах. Привлечение к дипломатическому процессу коммерсанта выглядит крайне необычно, особенно на фоне стабильных обменов военнопленными и погибшими между двумя странами.