Зеленский подтвердил встречу с Абрамовичем
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News подтвердил, что российский миллиардер Роман Абрамович приезжал в Киев.
«Он приехал в Киев. Он сказал: «Я привез вам сообщение напрямую и хочу передать ваше послание Путину», — сказал украинский лидер. Зеленский утверждает, что бизнесмен из РФ при этом сказал, что все должно происходить «тихо, без какой-либо огласки».
Утверждается, что Абрамович хотел понять, на что готова Украина в рамках переговоров. По словам Зеленского, в Киеве дали понять, что не уступят территорию Донбасса. «Я сказал, что мы не уйдем», — отметил президент Украины.
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) заявил, что российским бизнесменом, который встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказался миллиардер Роман Абрамович, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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