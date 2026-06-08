Зеленский подтвердил встречу с Абрамовичем

«Он приехал в Киев. Он сказал: «Я привез вам сообщение напрямую и хочу передать ваше послание Путину», — сказал украинский лидер. Зеленский утверждает, что бизнесмен из РФ при этом сказал, что все должно происходить «тихо, без какой-либо огласки».

Утверждается, что Абрамович хотел понять, на что готова Украина в рамках переговоров. По словам Зеленского, в Киеве дали понять, что не уступят территорию Донбасса. «Я сказал, что мы не уйдем», — отметил президент Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) заявил, что российским бизнесменом, который встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказался миллиардер Роман Абрамович, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

