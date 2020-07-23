Политолог: Хабаровск ждет от Дегтярева либо диалога, либо решений
Политолог Дмитрий Журавлев заявил НСН, что Хабаровский край ждет от Михаила Дегтярева либо диалога, либо серьезных решений.
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался общаться с митингующими хабаровчанами. В интервью телеведущему Владимиру Соловьёву он заявил, что не позволит никому диктовать свои условия.
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев пояснил в интервью НСН, что от Дегтярева Хабаровск ждет либо диалога, либо каких-то серьезных шагов на новом посту.
«Это всегда трудный вопрос, ведь, если политик выйдет к протестующим, то не увидят ли в таком поступке слабость? Ситуация в Хабаровске осложняется тем, что Дегтярев человек новый. И как он себя сейчас проявит, так дальше и пойдет. С одной стороны, бежать вроде неудобно, он же взял месяц на ознакомление с ситуацией. А если он не выйдет, не приведет ли это к тому, что его вообще воспринимать не будут. Сидит он в губернаторском дворце, да и пусть сидит», - обозначил проблему эксперт.
«То, что Дегтярев оставил команду Фургала, либо правильно, либо вынужденно».
По мнению политолога Журавлева, в этой ситуации Дегтяреву нужно предпринять очень сильный, а может быть и неординарный шаг. Например, построить дорогу, засыпать все ямы. В этом случае хабаровчане поймут, что к власти пришел сильный лидер и политик.
«Нужно сделать что-то такое, что может однозначно определено как успех. И разумно, что оставил команду Фургала. И Дегтярев оставил дверь для переговоров открытой. Но теперь нужно договариваться и с другими группами. Но компромисс на площади не находится, нужны переговоры на другом уровне», - считает Журавлев.
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края вместо Сергея Фургала, которого задержали 9 июля по подозрению в организации убийств в 2000-х годах.
Президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи «с утратой доверия». После этого в регионе начались массовые акции в поддержку бывшего губернатора.
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