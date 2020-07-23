Политолог: Хабаровск ждет от Дегтярева либо диалога, либо решений

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался общаться с митингующими хабаровчанами. В интервью телеведущему Владимиру Соловьёву он заявил, что не позволит никому диктовать свои условия.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев пояснил в интервью НСН, что от Дегтярева Хабаровск ждет либо диалога, либо каких-то серьезных шагов на новом посту.

«Это всегда трудный вопрос, ведь, если политик выйдет к протестующим, то не увидят ли в таком поступке слабость? Ситуация в Хабаровске осложняется тем, что Дегтярев человек новый. И как он себя сейчас проявит, так дальше и пойдет. С одной стороны, бежать вроде неудобно, он же взял месяц на ознакомление с ситуацией. А если он не выйдет, не приведет ли это к тому, что его вообще воспринимать не будут. Сидит он в губернаторском дворце, да и пусть сидит», - обозначил проблему эксперт.