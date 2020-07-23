«Кричащие под окном» Дегтярева не дождутся
Отказ врио хабаровского губернатора Михаила Дегтярева общаться с митингующими стал предметом дискуссий среди высшего руководства страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Михаил Дегтярев всего несколько дней работает в регионе, где накопились оперативные дела по обеспечению функционирования экономики и хозяйства региона в интересах граждан, решением которых он и занимается. Песков заверил, что от общения с гражданами никто не отказывается, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что нет необходимости в общении с людьми, у которых накопились претензии к власти. Он призвал не делать обобщающих выводов и «подождать какое-то время перед тем, как давать какие-то оценки».
В Хабаровске уже вторую неделю не прекращаются митинги, связанные с арестом прежнего губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации убийств 15-летней давности. Теперь к лозунгам в защиту Фургала прибавились протесты против Дегтярева, который 20 июля указом президента был назначен врио губернатора Хабаровского края и на следующий день прибыл в регион.
Сам Дегтярев на разговор с участниками несанкционированных акций выходить не собирается, о чем и заявил в четверг после визита в краевую больницу. «Тут есть, чем заняться руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами», - сказал Дегтярев журналистам. По его словам, он и так постоянно общается с людьми, например, с врачами и пациентами больницы, но считает, что это должно происходить в корректных формах.
Кроме того, Дегтярев высказал мнение, что первые митинги хабаровчан в поддержку Фургала были проявлением «праведного гнева», а вот за дальнейшими протестными акциями стоят «внешние силы».
Совет Дегтяреву наладить с хабаровчанами диалог прозвучал из уст спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. По ее словам, врио губернатора «дан огромный шанс проявить себя и вникнуть в те проблемы, которые есть, через диалог с людьми и людьми разными». Матвиенко отметила, что нужно уметь слышать всех.
До следующего единого дня голосования в сентябре 2021-го у Дегтярева есть год, чтобы доказать свою дееспособность, заручиться поддержкой и доверием хабаровчан, резюмировала спикер Совфеда.
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