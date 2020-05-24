Политолог Матвейчев посмеялся над самопиаром Гусевой о перестановках в ЕР

Экс-советник управления президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев назвал «самопиаром» информацию Депутата ГД Ирины Гусевой о ротации в «Единой России»

В «Единой России» не подтвердили появившиеся в соцсетях сообщения со ссылкой на депутата Госдумы Ирину Гусеву о том, что председатель партии Дмитрий Медведев перейдёт на пост спикера Госдумы. В тех же сообщениях утверждалось, что Гусева якобы займётся выстраиванием новой идеологии «Единой России».

Заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов заявил «Интерфаксу», что информация о смене руководства ЕР не соответствутствует действительности. Он не исключил, что это может быть фейк.

Экс-советник управления президента по внутренней политике Олег Матвейчев, политолог в эфире НСН предположил, что опубликованная информация депутата ГД Ирины Гусевой об изменении в руководстве ЕР – попытка выдать желаемое за действительное, причем в отношении самой Ирины Гусевой.

«Это были какие-то ее «откровения» частного характера, но, как это было уже с ней, попали в эфир. Думаю, даже если бы были какие-то замены, с ней точно никто не советовался. Она не входит в круг людей, которые принимают подобные решения. Скорее всего, это какой-то личный самопиар», - считает политолог.

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Олег Матвейчев объяснил сомнения в правдивости информации статусом Ирины Гусевой в партии.

«Ирина Гусева – человек южный, экспрессивный, и уже было пару раз, когда она говорила не то, что, как минимум, соответствует партийной дисциплине, и является очевидной правдой. Она не входит в руководство партии и знать о том, какие перестановки будут, она в принципе не может. Тем более, такие перестановки согласовываются даже не с администрацией президента, а с самим президентом. Партию он все равно курирует, и «Единая Россия» является партией Путина (Владимира, президента РФ – прим. НСН), как ни крути. Естественно, Гусеву не ставят в курс таких перестановок. Не тот она человек, не этого уровня, чтобы была в курсе подобных вещей», - заявил эксперт.

Напомним, депутат Госдумы Ирина Гусева в декабре 2019 года выступила против освобождения малоимущих россиян от уплаты налога на доход физических лиц. Она сравнила эту категорию граждан с уголовниками, отбывающими наказание за государственный счет.

Ей в эфире НСН ответил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Здесь как-то чрезмерно сквозит осознанностью того, что государство – это не мы с вами, не граждане России, а некий условный организм, который к нам не имеет никакого отношения, за чей счет мы все живем. Но это же не так», – сказал он.

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Фото: instagram.com/i.m.guseva
ТЕГИ:Единая РоссияГосдума
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