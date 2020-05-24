Политолог Матвейчев посмеялся над самопиаром Гусевой о перестановках в ЕР

В «Единой России» не подтвердили появившиеся в соцсетях сообщения со ссылкой на депутата Госдумы Ирину Гусеву о том, что председатель партии Дмитрий Медведев перейдёт на пост спикера Госдумы. В тех же сообщениях утверждалось, что Гусева якобы займётся выстраиванием новой идеологии «Единой России».

Заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов заявил «Интерфаксу», что информация о смене руководства ЕР не соответствутствует действительности. Он не исключил, что это может быть фейк.

Экс-советник управления президента по внутренней политике Олег Матвейчев, политолог в эфире НСН предположил, что опубликованная информация депутата ГД Ирины Гусевой об изменении в руководстве ЕР – попытка выдать желаемое за действительное, причем в отношении самой Ирины Гусевой.

«Это были какие-то ее «откровения» частного характера, но, как это было уже с ней, попали в эфир. Думаю, даже если бы были какие-то замены, с ней точно никто не советовался. Она не входит в круг людей, которые принимают подобные решения. Скорее всего, это какой-то личный самопиар», - считает политолог.