Мариничев о комиссии за переводы: Банки хамят
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Банки перестанут взымать комиссию за перевод
Президент России Владимир Путин утвердил закон, который отменяет так называемый банковский роуминг – комиссии за межрегиональные переводы средств внутри одного банка.
Дмитрий Мариничев: «Лучше поздно, чем никогда. Это прекрасно, что Владимир Путин утвердил этот закон, потому что банки, по-честному, хамят. По-другому не скажешь», – говорит Дмитрий Мариничев в эфире НСН.
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками
Депутат Госдумы Ирина Гусева выступила против освобождения малоимущих россиян от уплаты налога на доход физических лиц. Она сравнила эту категорию граждан с уголовниками, отбывающими наказание за государственный счет.
Дмитрий Мариничев: «Здесь как-то чрезмерно сквозит осознанностью того, что государство – это не мы с вами, не граждане России, а некий условный организм, который к нам не имеет никакого отношения, за чей счет мы все живем. Но это же не так. Мы все платим налоги для того, чтобы жизнь каждого россиянина была комфортной, целостной. А здесь получается, мы вместо помощи людям предлагаем их сразу в каталажку», – комментируют он для НСН.
Жильцам ветхих домов предложили расселиться за счет ипотеки
Банкиры поддержали расселение аварийных домов через ипотеку. Гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, хотят предложить ипотеку по 3 процента годовых.
Дмитрий Мариничев: «То, что банкиры поддержали, я нисколько не сомневаюсь, им бы любой кипишь, лишь бы проценты получать. Как ни посмотри на эту новость, она какая странная. С одной стороны, вроде бы хорошо – дешевая ипотека, с другой – люди, проживающие в ветхом и аварийном жилье, находятся там отнюдь не по доброй воле. Они, конечно же, готовы вырваться и зять ипотеку. Но, получается, какой бы не был процент по ипотеки – он слишком велик для людей. Наверняка, нет и средств и для первоначального взноса», – рассуждает он в интервью НСН.
Пятилетняя россиянка попала в список Forbes
Пятилетняя россиянка попала в список Forbes. Анастасия Радзинская из Краснодарского края попала в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров. По данным издания, в год она зарабатывает 18 миллионов долларов.
Дмитрий Мариничев: «Эта новость просто прекрасна. Мне всегда очень нравится, когда наши соотечественники ловко и качественно используют современные технологии. Имеют с этого и хороший доход, и цели достигают», – рассказывает в беседе НСН Дмитрий Мариничев.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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