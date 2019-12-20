Мариничев о комиссии за переводы: Банки хамят

Дмитрий Мариничев: «То, что банкиры поддержали, я нисколько не сомневаюсь, им бы любой кипишь, лишь бы проценты получать. Как ни посмотри на эту новость, она какая странная. С одной стороны, вроде бы хорошо – дешевая ипотека, с другой – люди, проживающие в ветхом и аварийном жилье, находятся там отнюдь не по доброй воле. Они, конечно же, готовы вырваться и зять ипотеку. Но, получается, какой бы не был процент по ипотеки – он слишком велик для людей. Наверняка, нет и средств и для первоначального взноса», – рассуждает он в интервью НСН.

