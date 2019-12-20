Мариничев о комиссии за переводы: Банки хамят

20 декабря 201922:00

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Банки перестанут взымать комиссию за перевод

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который отменяет так называемый банковский роуминг – комиссии за межрегиональные переводы средств внутри одного банка.

Дмитрий Мариничев: «Лучше поздно, чем никогда. Это прекрасно, что Владимир Путин утвердил этот закон, потому что банки, по-честному, хамят. По-другому не скажешь», – говорит Дмитрий Мариничев в эфире НСН

2

Малоимущих россиян сравнили с уголовниками

Депутат Госдумы Ирина Гусева выступила против освобождения малоимущих россиян от уплаты налога на доход физических лиц. Она сравнила эту категорию граждан с уголовниками, отбывающими наказание за государственный счет.

Дмитрий Мариничев: «Здесь как-то чрезмерно сквозит осознанностью того, что государство – это не мы с вами, не граждане России, а некий условный организм, который к нам не имеет никакого отношения, за чей счет мы все живем. Но это же не так. Мы все платим налоги для того, чтобы жизнь каждого россиянина была комфортной, целостной. А здесь получается, мы вместо помощи людям предлагаем их сразу в каталажку», – комментируют он для НСН

3

Жильцам ветхих домов предложили расселиться за счет ипотеки

Банкиры поддержали расселение аварийных домов через ипотеку. Гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, хотят предложить ипотеку по 3 процента годовых.

Дмитрий Мариничев: «То, что банкиры поддержали, я нисколько не сомневаюсь, им бы любой кипишь, лишь бы проценты получать. Как ни посмотри на эту новость, она какая странная. С одной стороны, вроде бы хорошо – дешевая ипотека, с другой – люди, проживающие в ветхом и аварийном жилье, находятся там отнюдь не по доброй воле. Они, конечно же, готовы вырваться и зять ипотеку. Но, получается, какой бы не был процент по ипотеки – он слишком велик для людей. Наверняка, нет и средств и для первоначального взноса», – рассуждает он в интервью НСН

4

Пятилетняя россиянка попала в список Forbes

Пятилетняя россиянка попала в список Forbes. Анастасия Радзинская из Краснодарского края попала в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров. По данным издания, в год она зарабатывает 18 миллионов долларов.

Дмитрий Мариничев: «Эта новость просто прекрасна. Мне всегда очень нравится, когда наши соотечественники ловко и качественно используют современные технологии. Имеют с этого и хороший доход, и цели достигают», – рассказывает в беседе НСН Дмитрий Мариничев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Дмитрий МариничевАвторские Новости