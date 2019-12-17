Не виноватая я! Депутат открестилась от сравнения малоимущих с уголовниками. Видео

Первый заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева из фракции «Единая Россия» назвала «политической провокацией» утверждения о том, что она сравнила малообеспеченных граждан с уголовным элементом. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что народная избранница высказалась против отмены подоходного налога для малоимущих и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Как заявила Гусева РИА Новости, введение прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждалось на совещании в комитете два месяца назад, однако видеоролик с ее выступлением появился в сети только на этой неделе.