Не виноватая я! Депутат открестилась от сравнения малоимущих с уголовниками. Видео
Первый заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева из фракции «Единая Россия» назвала «политической провокацией» утверждения о том, что она сравнила малообеспеченных граждан с уголовным элементом. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что народная избранница высказалась против отмены подоходного налога для малоимущих и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Как заявила Гусева РИА Новости, введение прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждалось на совещании в комитете два месяца назад, однако видеоролик с ее выступлением появился в сети только на этой неделе.
Депутат связывает это со своей публикацией в Instagram, в которой она потребовала от «Почты России» и энергетиков навести порядок с тарифами в Волгоградской области, которую Гусева представляет в Думе.
По словам депутата, политические оппоненты вырвали ее слова из контекста, так как в ролике говорится одно, а тексты пишут о другом. Видео, опубликованное в сети, позволяет оценить позицию Ирины Гусевой, отмечает Газета.ру.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Фотохроника со стартовой площадки космодрома Куру
- Депутат призвал проверить на этичность сравнение малоимущих россиян с уголовниками
- Адмирал опроверг опасные маневры «Виктора Леонова» у берегов США
- Угрозы WADA. Специалисты НСН обсудят перспективы пляжного футбола в России
- Почему «Союз-СТ-А» не смог взлететь с космодрома Куру. ВИДЕО