Политолог назвал условие для ввода на Украину контингента НАТО
Политолог Дмитрий Журавлёв заявил, что НАТО не желает открыто вступать в специальную военную операцию (СВО) на Украине, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, ввод на территорию Украины солдат под флагом Североатлантичекого альянса приведёт к третьей мировой войне, которая «не нужна американцам, англичанам, французам и нам».
«Они развели эту украинскую бадягу, чтобы повоевать с Россией, но не нести за это никакой ответственности. НАТО будет до последнего сопротивляться введению контингента», — считает специалист.
Журавлёв добавил, что альянс будет «до последнего сопротивляться» введению своих войск, а причиной для принятия такого решения может стать взрыв на АЭС.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ограниченный контингент стран НАТО может быть введён на Украину по итогам июльского саммита альянса, сообщает RT.
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