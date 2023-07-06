Политолог назвал условие для ввода на Украину контингента НАТО

Политолог Дмитрий Журавлёв заявил, что НАТО не желает открыто вступать в специальную военную операцию (СВО) на Украине, сообщает «Вечерняя Москва».

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По его словам, ввод на территорию Украины солдат под флагом Североатлантичекого альянса приведёт к третьей мировой войне, которая «не нужна американцам, англичанам, французам и нам».

«Они развели эту украинскую бадягу, чтобы повоевать с Россией, но не нести за это никакой ответственности. НАТО будет до последнего сопротивляться введению контингента», — считает специалист.

Журавлёв добавил, что альянс будет «до последнего сопротивляться» введению своих войск, а причиной для принятия такого решения может стать взрыв на АЭС.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ограниченный контингент стран НАТО может быть введён на Украину по итогам июльского саммита альянса, сообщает RT.

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