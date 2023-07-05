Замгенсека НАТО призвал не опасаться рисков скорого нападения на ЗАЭС

Североатлантический альянс не располагает информацией о скором нападении на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом в интервью румынскому телеканалу Digi 24 заявил заместитель генерального секретаря блока Мирча Джоанэ.

«Паника и вбросы»: Угроза диверсии на ЗАЭС вызвала ажиотаж в Запорожье

«Мы обеспокоены, но с точки зрения той информации, которой мы располагаем у союзников, не видим реальности скорого нападения»,- сказал он.

Накануне советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что Украина в ночь на 5 июля собирается атаковать ЗАЭС. По его словам, Киев намерен использовать ракету «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами.

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт призвал обе стороны конфликта на Украине остановить военные действия у Запорожской АЭС, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АЭСУкраинаНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры