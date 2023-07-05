Замгенсека НАТО призвал не опасаться рисков скорого нападения на ЗАЭС
Североатлантический альянс не располагает информацией о скором нападении на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом в интервью румынскому телеканалу Digi 24 заявил заместитель генерального секретаря блока Мирча Джоанэ.
«Мы обеспокоены, но с точки зрения той информации, которой мы располагаем у союзников, не видим реальности скорого нападения»,- сказал он.
Накануне советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что Украина в ночь на 5 июля собирается атаковать ЗАЭС. По его словам, Киев намерен использовать ракету «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами.
Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт призвал обе стороны конфликта на Украине остановить военные действия у Запорожской АЭС, передает «Радиоточка НСН».
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