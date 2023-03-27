Политолог назвал шансы Перинчека на победу на выборах в Турции слабыми

У участвующего в президентских выборах в Турции лидера партии «Родина» Догу Перинчека крайне мало шансов одержать победу, считает руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, «Родина» не имеет достаточного веса в турецком обществе. Интеллигенция с симпанией относится к западным ценностям, и граждане воспринимают Стамбул скорее как восточный Нью-Йорк, а не как южную Москву, пояснил политолог.

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«Турция по большому счету делится на две больших социальных группы: религиозные крестьяне, сторонники Эрдогана, и либеральствующие горожане, западники. И та, и другая группа за нас выступать не будет», — пояснил Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее Догу Перинчек заявил, что признает Крым и новые регионы частью России, а в случае своего избрания на пост главы государства пообещал, что Турция выйдет из НАТО.

Более 47 процентов граждан Турции готовы отдать свой голос за действующего президента Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах, передает НСН. Выборы президента в этой стране состоятся 14 мая.

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ФОТО: НСН / Денис Пискарев
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаТурция

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