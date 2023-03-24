Опрос: За Эрдогана на выборах готовы проголосовать более 47% турков

Его конкурент, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу наберет 45,3% голосов, следует из данных опроса. Он проводился с 13 по 18 марта среди 1916 респондентов. Газета отмечает, что исследовательский центр предсказал исход выборов в 2014 и 2018 годах, а также результат референдума в 2017 году.

Президентские выборы состоятся 14 мая.

Ранее политолог Андрей Чупрыгин в беседе с НСН оценил шансы нынешнего руководства страны сохранить свои позиции и выделил сильные стороны команды Кылычдароглу .

