Опрос: За Эрдогана на выборах готовы проголосовать более 47% турков
Более 47 процентов граждан Турции готовы отдать свой голос за действующего президента Тайипа Эрдогана на грядущих выборах, сообщает газета Hürriyet со ссылкой на опрос исследовательского центра Optimar.
Его конкурент, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу наберет 45,3% голосов, следует из данных опроса. Он проводился с 13 по 18 марта среди 1916 респондентов. Газета отмечает, что исследовательский центр предсказал исход выборов в 2014 и 2018 годах, а также результат референдума в 2017 году.
Президентские выборы состоятся 14 мая.
Ранее политолог Андрей Чупрыгин в беседе с НСН оценил шансы нынешнего руководства страны сохранить свои позиции и выделил сильные стороны команды Кылычдароглу .
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