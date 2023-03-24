Кандидат в президенты Турции Перинчек признал Крым и новые регионы российскими
Лидер турецкой партии «Родина», претендент на пост президента республики Догу Перинчек назвал Крым и четыре новых региона российскими. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик отметил, что высказал свое мнение на открытии в Баку конференции по интеграции Азербайджана в Евразию.
«Я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации. Партия "Родина" заявила, что признает новые республики», — подчеркнул Перинчек.
Ранее лидер «Родины» заявил о намерении вывести Турцию из НАТО в случае победы на выборах президента, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 512 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 759 / сут.
- Захарова задала Макрону вопрос о поставках оружия на фоне протестов во Франции
- СМИ: Большинство стран выступили против санкций ради сотрудничества с РФ
- В аппарате Чернышенко сообщили, что Россия готова к приему китайских туристов
- Кандидат в президенты Турции Перинчек признал Крым и новые регионы российскими
- На Украине рассказали о сложностях в организации разговора Зеленского и Си Цзиньпина
- В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога
- Марочко: На Купянском направлении активизировалась работа авиации Киева
- Марочко: Киев стягивает артиллерию на донецкое направление
- СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Сумской областях Украины
- Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Сочи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru