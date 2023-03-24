Кандидат в президенты Турции Перинчек признал Крым и новые регионы российскими

Лидер турецкой партии «Родина», претендент на пост президента республики Догу Перинчек назвал Крым и четыре новых региона российскими. Об этом сообщает РИА Новости.

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Политик отметил, что высказал свое мнение на открытии в Баку конференции по интеграции Азербайджана в Евразию.

«Я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации. Партия "Родина" заявила, что признает новые республики», — подчеркнул Перинчек.

Ранее лидер «Родины» заявил о намерении вывести Турцию из НАТО в случае победы на выборах президента, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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