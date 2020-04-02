Политолог назвал конфликт между США и Китаем «латентным»

«Неясно, насколько сведения агентства Bloomberg реальны и достоверны. Раскрыть их источник, видимо, тоже не предоставляется возможным. Мы прекрасно понимаем, что действия разведывательных служб закрыты. И если их и раскрывают, то позволяют это делать тем лицам, которым доверяют, включая президентов государств, либо это предоставляется в виде аналитических докладов, где можно судить о том, насколько претензии или иные данные реальны. Пока у нас нет никаких оснований для того, чтобы говорить, что Китай делал что-то не так. Наоборот, когда самим китайцам было неясно, что происходит, были приняты очень большие меры по усилению транспарентности и обнародованию тех мер, которые принимались. К сожалению, перепалка между США, в том числе и видимо новостными агентствами, каким является Bloomberg, и Китаем в латентной форме продолжается. Но Трамп уже сделал заявление о том, что он ценит усилия китайской стороны. Китайцы, в свою очередь, заявили, что преодолели все сложности с коронавирусом. Самая главная проблема – это недоверие между двумя этими странами, которое сохраняется. Но к подобным новостям я бы относился крайне осторожно», – говорит эксперт.

Тем временем, в США прибыл самолет с медицинским оборудованием, который отправила на помощь Россия. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН назвал подобный шаг положительным моментом в отношениях двух стран.

