Лукашенко призвал женщин жаловаться ему на обижающих их мужчин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал женщин жаловаться ему в TikTok на обижающих их мужчин. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко назвал вещи, в которых не разбирается

В ходе церемонии вручения госнаград в честь Дня женщин он рассказал, что каждое утро просматривает ленту соцсети.

«Если кто-то обидит вас, вы напишите мне. Я обязательно отреагирую», - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что лопата и чистка снега являются лучшими средствами для женской красоты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

