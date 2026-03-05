Лукашенко призвал женщин жаловаться ему на обижающих их мужчин

В ходе церемонии вручения госнаград в честь Дня женщин он рассказал, что каждое утро просматривает ленту соцсети.

«Если кто-то обидит вас, вы напишите мне. Я обязательно отреагирую», - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что лопата и чистка снега являются лучшими средствами для женской красоты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».