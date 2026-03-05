Лукашенко призвал женщин жаловаться ему на обижающих их мужчин
5 марта 202618:38
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал женщин жаловаться ему в TikTok на обижающих их мужчин. Об этом сообщает БелТА.
В ходе церемонии вручения госнаград в честь Дня женщин он рассказал, что каждое утро просматривает ленту соцсети.
«Если кто-то обидит вас, вы напишите мне. Я обязательно отреагирую», - подчеркнул белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что лопата и чистка снега являются лучшими средствами для женской красоты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
