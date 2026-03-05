СМИ: В Иране главу спецподразделения КСИР казнили за работу на «Моссад»

Источники издания указали, что речь идёт о Исмаиле Каани. Отмечается, что за последние два года генерал «заработал репутацию человека, остающегося в живых, в то время как все вокруг него погибают».

«Он пережил все покушения на свою жизнь и даже находился с Али Хаменеи во время бомбардировок, но сумел скрыться, однако позже был задержан», — говорится в публикации.

Официальных подтверждений информации нет.

Ранее в СМИ появилась информация, что израильская разведка несколько лет следила за верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи через взломанные дорожные камеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

