СМИ: В Иране главу спецподразделения КСИР казнили за работу на «Моссад»
В Иране главу спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» казнили за шпионаж в пользу израильской разведки «Моссад». Об этом сообщает эмиратский портал The National.
Источники издания указали, что речь идёт о Исмаиле Каани. Отмечается, что за последние два года генерал «заработал репутацию человека, остающегося в живых, в то время как все вокруг него погибают».
«Он пережил все покушения на свою жизнь и даже находился с Али Хаменеи во время бомбардировок, но сумел скрыться, однако позже был задержан», — говорится в публикации.
Официальных подтверждений информации нет.
Ранее в СМИ появилась информация, что израильская разведка несколько лет следила за верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи через взломанные дорожные камеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
