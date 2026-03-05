Россиянам объяснили, как можно снизить риск развития глаукомы

Он отметил, что эта болезнь опасна тем, что при ней у пациентов нет боли или неприятных ощущений. Однако происходит снижение зрительных функций и «их уже не вернуть назад».

«Чтобы снизить риск развития глаукомы, необходимо каждому человеку после 40 лет посещать офтальмолога и измерять внутриглазное давление, так как начинаются какие-то склеротические изменения», — посоветовал врач.

Максяшин добавил, что глаукома бывает врождённой, что выявляется на ранних сроках при осмотре, а также вторичной, к которой приводят травмы.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова заявила «Радиоточке НСН», что на развитие близорукости у детей и подростков влияет не только использование гаджетов, но также генетика и неправильное питание.