Россиянам объяснили, как можно снизить риск развития глаукомы

Признаками развития глаукомы могут быть плохое боковое зрение, затуманивание взгляда или ореолы вокруг освещенных предметов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил главный внештатный специалист-офтальмолог минздрава Новгородской области Александр Максяшин.

Врач опровергла «страшилки» о глухоте подростков из-за музыки в наушниках

Он отметил, что эта болезнь опасна тем, что при ней у пациентов нет боли или неприятных ощущений. Однако происходит снижение зрительных функций и «их уже не вернуть назад».

«Чтобы снизить риск развития глаукомы, необходимо каждому человеку после 40 лет посещать офтальмолога и измерять внутриглазное давление, так как начинаются какие-то склеротические изменения», — посоветовал врач.

Максяшин добавил, что глаукома бывает врождённой, что выявляется на ранних сроках при осмотре, а также вторичной, к которой приводят травмы.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова заявила «Радиоточке НСН», что на развитие близорукости у детей и подростков влияет не только использование гаджетов, но также генетика и неправильное питание.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:БолезньВрачиЗдоровье

Горячие новости

Все новости

партнеры