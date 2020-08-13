Мариничев назвал преступлением захват офиса «Яндекса» в Минске

По его мнению, подобного не происходило даже в дни Майдана на Украине.

«Это находится за рамками понимания. Я не помню, чтобы во время Майдана на Украине были такие провокационные действия по захвату. Похоже, кто-то впечатлился идеей захвата «почтамта, телефона, телеграфа», - заключил собеседник НСН.

Отметим, что белорусские СМИ также сообщили об обысках в минском офисе компании Uber.

