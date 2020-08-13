Мариничев назвал преступлением захват офиса «Яндекса» в Минске
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН предположил, что это может быть попытка шантажа руководства российского IT-гиганта.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН предположил, что захват представительства «Яндекса» в Минске неизвестными вооруженными людьми может быть попыткой шантажа руководства российского IT-гиганта.
«Нужно понять, какой функционал у сотрудников «Яндекса» в Минске. Скорее всего, административно-информационный. То есть взаимодействие с бизнесом, с клиентами, с органами власти. То есть эти люди могут иметь административный доступ к сервисам компании, которые представлены в Белоруссии. Но наверняка, все дублируется, модерируется из Москвы или любой другой точки, любого оперативного штаба «Яндекса». Это может быть требование к «Яндексу» в обмен на жизнь и здоровье людей принимать определенные решения по модерированию новостей и информации. Это в любом случае плохая новость. Это в любом случае преступление», - подчеркнул Мариничев.
По его мнению, подобного не происходило даже в дни Майдана на Украине.
«Это находится за рамками понимания. Я не помню, чтобы во время Майдана на Украине были такие провокационные действия по захвату. Похоже, кто-то впечатлился идеей захвата «почтамта, телефона, телеграфа», - заключил собеседник НСН.
Отметим, что белорусские СМИ также сообщили об обысках в минском офисе компании Uber.
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