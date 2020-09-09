Политолог: Москва определилась с долгосрочным будущим Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью российским СМИ. «Немного пересидел», - признал Александр Лукашенко, говоря о сроках своего пребывания во главе белорусского государства. Но не преминул добавить: «Только я сейчас могу защитить белорусов». Протесты, вспыхнувшие после президентских выборов, Лукашенко считает управляемыми из США через Польшу и Чехию.

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил в эфире НСН, что в Москве, по его мнению, уже никто не видит Лукашенко главой Белоруссии в долгосрочной перспективе.