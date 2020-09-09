Политолог: Москва определилась с долгосрочным будущим Лукашенко
Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России заявил в эфире НСН, что в Москве, по его мнению, уже никто не видит Лукашенко главой Белоруссии в долгосрочной перспективе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью российским СМИ. «Немного пересидел», - признал Александр Лукашенко, говоря о сроках своего пребывания во главе белорусского государства. Но не преминул добавить: «Только я сейчас могу защитить белорусов». Протесты, вспыхнувшие после президентских выборов, Лукашенко считает управляемыми из США через Польшу и Чехию.
Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил в эфире НСН, что в Москве, по его мнению, уже никто не видит Лукашенко главой Белоруссии в долгосрочной перспективе.
Лукьянов пояснил, что в настоящий момент Россия не откажет в поддержке Лукашенко, ибо выбор уже сделан. «Путин об этом сказал емко и кратко: «мы признаем итоги выборов в Белоруссии и все», - напомнил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».
Это не отменяет того, что в России задумываются о том, насколько Лукашенко надежный партнер, но сейчас стоит задача стабилизации и предотвращения сценария революционных изменений, отметил он.
«Как только эта опасность будет снята, встает вопрос: «Что дальше?». Мое личное мнение – Лукашенко в качестве длительного руководителя республики Беларусь в Москве уже никто не видит», - сказал эксперт.
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