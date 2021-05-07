Политолог: Лукашенко дал зеркальный ответ США о досрочных выборах президента
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН объяснил позицию президента Лукашенко по поводу досрочных выборов в стране.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов провести в республике досрочные президентские выборы, если параллельно пройдут новые выборы главы государства в США, сообщает Sputnik Беларусь.
По его словам, как только американцы назначат дату досрочных выборов президента, в этот же день такие же выборы пройдут и в Белоруссии.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН расценил заявление главы республики о досрочных президентских выборах одновременно с США ответом Вашингтону.
«Заявление Лукашенко – это ответ на постоянные претензии США, которые в последнее время звучат в адрес Беларуси. Они пытаются давать какие-то советы по внутренней политике в стране. Это (заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко – прим. НСН) зеркальный ответ: сначала наведите порядок в своей стране, а потом давайте советы другим», - пояснил эксперт.
Напомним, страны G7 призвали власти Белоруссии к проведению новых выборов президента в стране в присутствии международных наблюдателей. Об этом сообщает ТАСС.
Выборы президента в Белоруссии состоялись в августе прошлого года. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко. После объявления этих результатов в республике начались массовые акции протеста.
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