Политолог: Лукашенко дал зеркальный ответ США о досрочных выборах президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов провести в республике досрочные президентские выборы, если параллельно пройдут новые выборы главы государства в США, сообщает Sputnik Беларусь.

По его словам, как только американцы назначат дату досрочных выборов президента, в этот же день такие же выборы пройдут и в Белоруссии.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН расценил заявление главы республики о досрочных президентских выборах одновременно с США ответом Вашингтону.