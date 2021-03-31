Власти США возобновили санкции против предприятий Белоруссии
В Соединенных Штатах Америки с 26 апреля вновь начнут действовать санкции против 9 белорусских компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент США.
Ранее действие рестрикций было приостановлено. По словам официального представителя Госдепа Неда Прайса, право американских компаний сотрудничать с девятью госпредприятиями Белоруссии было введено в 2015 году. Минфин продлевал это право ежегодно, однако в настоящий момент, по данным Прайса, продолжение работы с белорусскими госкорпорациями невозможно из-за "нарушения прав человека" в стране.
Санкции против белорусских предприятий и чиновников были введены на фоне протестов против результатов президентских выборов, прошедших в августе прошлого года. Оппозиция уверена, что итоги голосования были сфальсифицированы.
В феврале Евросоюз продлил действие ограничений против белорусских чиновников, а также против семи предприятий страны до 28 февраля 2022 года. Санкции затрагивают лидера страны Александра Лукашенко и его приближенных.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 275 / сут.
Умерли
98 850+408 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 176 / сут.
- УФСИН по Владимирской области опровергло жалобы Навального
- СМИ: Посол России в США не вернется в Вашингтон в ближайшее время
- Власти США возобновили санкции против предприятий Белоруссии
- Министр здравоохранения РФ привился препаратом «Спутник V»
- Полицейские в Пензе спасли косулю от бездомных собак
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru