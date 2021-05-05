G7 призвали Белоруссию провести новые выборы
Страны G7 призвали власти Белоруссии к проведению новых выборов президента в стране в присутствии международных наблюдателей. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что соответсвующий призыв содержится в итоговом коммюнике, принятом группой на встрече глав МИД стран G7 в Лондоне. В сообщении указывается, что таким образом объединение поддерживает права демократических устремлений белорусов.
Кроме того, в коммюнике главы МИД призывают белорусские власти к освобождению заключенных, арестованных, по мнению G7, «за выражение своих демократических устремлений».
Выборы президента в Белоруссии состоялись в августе прошлого года. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко. После объявления этих результатов в республике начались массовые акции протеста.
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