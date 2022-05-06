Политолог допустил смягчение приговора Сапеге «по просьбе России»

Дело Софии Сапеги является принципиальным для белорусских властей, но по просьбе России девушке в итоге могут смягчить приговор, заявил белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Суд Белоруссии накануне приговорил россиянку Софию Сапегу к шести годам колонии общего режима. Девушку взяли под стражу прямо в здании Гродненского облсуда.

«Дело, конечно, принципиальное, все-таки это тяжелый состав – угрозы правоохранителям, чиновникам, чем она занималась в экстремистских Telegram-каналах. Я сомневаюсь, что это как-то сильно повлияет на российско-белорусские отношения. Я думаю, так или иначе, несмотря на приговор, наказание не будет столь суровым в итоге. Вряд ли здесь будет какой-то обмен, возможно, консультации, просьбы с российской стороны, а белорусская пойдет навстречу», - отметил Дзермант.