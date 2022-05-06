Политолог допустил смягчение приговора Сапеге «по просьбе России»
По словам Алексея Дзерманта, наказание в итоге может стать не таким суровым после консультаций с российской стороной.
Дело Софии Сапеги является принципиальным для белорусских властей, но по просьбе России девушке в итоге могут смягчить приговор, заявил белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Суд Белоруссии накануне приговорил россиянку Софию Сапегу к шести годам колонии общего режима. Девушку взяли под стражу прямо в здании Гродненского облсуда.
«Дело, конечно, принципиальное, все-таки это тяжелый состав – угрозы правоохранителям, чиновникам, чем она занималась в экстремистских Telegram-каналах. Я сомневаюсь, что это как-то сильно повлияет на российско-белорусские отношения. Я думаю, так или иначе, несмотря на приговор, наказание не будет столь суровым в итоге. Вряд ли здесь будет какой-то обмен, возможно, консультации, просьбы с российской стороны, а белорусская пойдет навстречу», - отметил Дзермант.
Сапега обвинялась по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе ей инкриминированы разжигание социальной вражды, организация насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел, умышленный незаконный сбор и распространение информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия.
При этом максимальный срок по семи статьям — 12 лет лишения свободы. Девушка заключила досудебное соглашение со следствием и приняла меры по уплате дохода, полученного преступным путем, поэтому и была вправе рассчитывать на сокращение срока.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Cофия Сапега является гражданкой России, поэтому российские власти «продолжат защищать её законные интересы». При этом он не стал комментировать решение белорусского суда, отправившего Сапегу в колонию общего режима.
Россиянку задержали 23 мая после экстренной посадки «заминированного» лайнера Ryanair в Минске вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.
При этом Роман Протасевич вышел из-под домашнего ареста в январе этого года и заявил, что начинает работать с правозащитной прогосударственной организацией «Системная правозащита».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 541 / сут.
Умерли
377 тыс.+136 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+9 408 / сут.
- «Аэрофлот» объявил о запуске рейсов в Ташкент с 20 мая
- Омск накрыла пыльная буря
- В Кремле рассказали о планах Путина на 9 Мая
- В Кремле ничего не знают об ударе по российскому военному кораблю в Черном море
- Bloomberg: В ЕС предложили отсрочить запрет импорта российской нефти для Венгрии и Словакии
- Песков отказался комментировать приговор россиянке Сапеге
- Песков поспорил с Лукашенко о «затянувшейся» спецоперации на Украине
- Спасатели эвакуировали всех туристов, заблокированных на Кубани из-за подъёма реки
- Россия снизит пошлину на экспорт пшеницы до 114,3 доллара за тонну
- Лукашенко пообещал защищать запад Украины от Польши
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru