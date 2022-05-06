Песков отказался комментировать приговор россиянке Сапеге

По его словам, данная работа будет осуществляться как посредством дипломатов, так и по другим каналам. При этом он не стал комментировать решение белорусского суда, отправившего Сапегу в колонию общего режима.

«Нам крайне не нравится, когда кто-то комментирует решения нашего суда, мы не будем комментировать решение суда дружественной нам Белоруссии», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее суд Белоруссии приговорил россиянку Софию Сапегу к шести годам колонии общего режима, сообщает RT. Девушка обвинялась по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе ей инкриминированы разжигание социальной вражды, организация насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел, умышленный незаконный сбор и распространение информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия.

