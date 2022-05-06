Песков отказался комментировать приговор россиянке Сапеге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Cофия Сапега является гражданкой России, поэтому российские власти «продолжат защищать её законные интересы», сообщает ТАСС.
По его словам, данная работа будет осуществляться как посредством дипломатов, так и по другим каналам. При этом он не стал комментировать решение белорусского суда, отправившего Сапегу в колонию общего режима.
«Нам крайне не нравится, когда кто-то комментирует решения нашего суда, мы не будем комментировать решение суда дружественной нам Белоруссии», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее суд Белоруссии приговорил россиянку Софию Сапегу к шести годам колонии общего режима, сообщает RT. Девушка обвинялась по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе ей инкриминированы разжигание социальной вражды, организация насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел, умышленный незаконный сбор и распространение информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия.
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