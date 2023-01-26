Политолог Дмитрий Журавлев назвал танки Abrams не пригодными для Украины
После поставки американских танков M1 Abrams на Украину США автоматически станут стороной конфликта. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, Штаты не горят желанием поставлять танки Abrams, однако «призрачное желание скорой победы Украины» заставляет американское правительство пойти на этот шаг.
«США считают, что еще немножко, еще чуть-чуть и ключик у нас в кармане. Им нужно чем-то помочь, чтобы Украина победила», — сказал Журавлев.
Он подчеркнул, что вся сложность происходящего состоит именно в том, что Соединенные Штаты хотят продолжения СВО, но не хотят быть стороной конфликта.
Журавлев считает, что США поставят немного танков, так как Abrams на Украине не применимы.
«Они очень тяжелые и работают на авиационном керосине. Это экзотика для Украины. Танки утонут на местных дорогах. А также очень интересно, где украинцы будут брать керосин. Их даже ремонтировать можно будет только в Польше, так как на территории Украины это будет невозможно сделать», - добавил политолог.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставка Западом танков Украине означает его прямую вовлеченность в конфликт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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