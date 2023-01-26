Политолог Дмитрий Журавлев назвал танки Abrams не пригодными для Украины

«США считают, что еще немножко, еще чуть-чуть и ключик у нас в кармане. Им нужно чем-то помочь, чтобы Украина победила», — сказал Журавлев.

Он подчеркнул, что вся сложность происходящего состоит именно в том, что Соединенные Штаты хотят продолжения СВО, но не хотят быть стороной конфликта.

Журавлев считает, что США поставят немного танков, так как Abrams на Украине не применимы.