Актрису из «Жестоких игр» Блэр задержали за дебош в самолете
Американскую актрису Сэльму Блэр задержали за дебош на борту следовавшего в Нью-Йорк самолета. Об этом пишет TMZ.
По данным портала, Блэр применила физическую силу к членам экипажа. Так, двум бортпроводницам понадобилась помощь из-за разбитого носа и следов от укусов. Актриса также якобы напала на медсестру и оказывала сопротивление сотруднику полиции.
Как сообщил представитель актрисы, у Блэр произошел «приступ, который привел к подобному поведению».
«После приземления ей немедленно оказали медицинскую помощь, и в настоящее время ее состояние стабильное», - указывает портал.
Сэльма Блэр наиболее известна по фильмам «Жестокие игры», «Блондинка в законе», «Хеллбой».
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