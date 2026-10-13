Актрису из «Жестоких игр» Блэр задержали за дебош в самолете

По данным портала, Блэр применила физическую силу к членам экипажа. Так, двум бортпроводницам понадобилась помощь из-за разбитого носа и следов от укусов. Актриса также якобы напала на медсестру и оказывала сопротивление сотруднику полиции.

Как сообщил представитель актрисы, у Блэр произошел «приступ, который привел к подобному поведению».

«После приземления ей немедленно оказали медицинскую помощь, и в настоящее время ее состояние стабильное», - указывает портал.

Сэльма Блэр наиболее известна по фильмам «Жестокие игры», «Блондинка в законе», «Хеллбой».

