Белый дом: поставки танков Украине не несут «наступательной угрозы» для России

Соединенные Штаты не отвергают предупреждения России об опасности эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

По его словам, американские танки Abrams не представляют «наступательную угрозу» для России.

Президент США Джо Байден объявил об отправке на Украину 31 танка Abrams. При этом, по его словам, украинским военным передадут запчасти и дополнительное оборудование, чтобы обслуживать эту технику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

