Каллас заявила, что ЕС готовит новые санкции против России

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что ЕС работает над введением дополнительных санкций против России. По ее словам, меры обсуждались на видеосовещании министров иностранных дел стран союза.

Каллас отметила, что помимо санкций ЕС намерен усилить военную поддержку Украины и продолжить содействие ее вступлению в Евросоюз.