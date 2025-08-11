Каллас заявила, что ЕС готовит новые санкции против России

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что ЕС работает над введением дополнительных санкций против России. По ее словам, меры обсуждались на видеосовещании министров иностранных дел стран союза.

Каллас отметила, что помимо санкций ЕС намерен усилить военную поддержку Украины и продолжить содействие ее вступлению в Евросоюз.

Она добавила, что европейские страны выразили поддержку действиям США, направленным на «достижение справедливого мира».

Заявление прозвучало на фоне подготовки встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоится 15 августа на Аляске. Точное место переговоров пока не уточняется, передает «Радиоточка НСН».

