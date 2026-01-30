МИД РФ пообещал учитывать недружественные заявления Японии
Москва будет учитывать недружественные заявления японских властей при формировании своей политики на японском направлении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова обратила внимание на недавние заявления министра финансов Японии. По его словам, приоритетами внешней политики администрации Санаэ Такаити являются поддержка Украины и санкции против России.
Дипломат отметила, что это еще раз подтверждает недружественный характер нынешнего курса Токио в отношении Москвы.
По ее словам, такая позиция не способствует диалогу. Напротив, она осложняет и без того непростую ситуацию в двусторонних отношениях, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи Трахова обращено в доход государства
- «Это ерунда!»: Константин Эрнст защитил Богомолова от нападок «мхатовцев»
- ЕС может отказаться от потолка цен на нефть РФ в пользу запрета перевозок
- МИД РФ пообещал учитывать недружественные заявления Японии
- Минобороны расширило список болезней для отказа в контракте при мобилизации
- В МИД РФ заявили, что отказ США продлить ДСНВ не станет катастрофой для России
- Гутерреш заявил, что ООН грозит финансовый коллапс
- Политолог Блохин допустил встречу Путина и Зеленского на нейтральной территории
- «ОАЭ, Египет, Вьетнам»: В какие страны поедут отдыхать россияне на праздниках
- Володин: Депутаты Госдумы настаивают на применении «оружия возмездия»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru