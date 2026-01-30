ЕС может отказаться от потолка цен на нефть РФ в пользу запрета перевозок
Евросоюз рассматривает возможность отказа от действующего потолка цен на российскую нефть и его замены запретом на оказание услуг морских перевозок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, такая мера обсуждается в рамках подготовки очередного пакета санкций против Москвы.
В случае ее одобрения европейским компаниям могут запретить предоставлять услуги, необходимые для морской транспортировки российской нефти, включая страхование и перевозку, независимо от цены сырья.
В то же время источники отмечают, что внутри Евросоюза нет единой позиции по этому вопросу. Ряд стран уже заявил о несогласии с идеей замены потолка цен полным запретом на оказание соответствующих услуг, передает «Радиоточка НСН».
