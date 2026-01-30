ЕС может отказаться от потолка цен на нефть РФ в пользу запрета перевозок

Евросоюз рассматривает возможность отказа от действующего потолка цен на российскую нефть и его замены запретом на оказание услуг морских перевозок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, такая мера обсуждается в рамках подготовки очередного пакета санкций против Москвы.