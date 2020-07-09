Политолог: Белорусские СМИ живы за счет российских каналов
Политолог Александр Зимовский в эфире НСН рассказал про убытки, которые приносят республике эта отрасль.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против приватизации государственных СМИ и, наоборот, считает необходимым расширять этот сектор. Он подчеркнул, что число государственных СМИ сокращаться не будет. По его словам, работа министерства информации во главе с недавно назначенным министром будет нацелена на поддержку таких СМИ.
Политолог и авторитетный эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в разговоре с НСН выразил уверенность, что никто в республике не захотел бы приватизировать убыточную государственную медиа-отрасль.
«За всю историю белорусских государственных СМИ не было ни одной попытки заявить претензию на их приватизацию. Они всегда были убыточными, или планово-убыточными, как говорили в советские времена. В этом году в Белоруссии на государственные СМИ выделено 67 миллионов долларов чохом. Из этой суммы 59 миллионов долларов -- на электронные СМИ, иначе говоря, на 4 государственных телевещателя. А объем местного рынка телерекламы - всего чуть больше 40 миллионов долларов. Это было в прошлом году. Если в этом году они соберут 25-28 миллионов на круг, там все будут прыгать от счастья, хлопать пробками яблочного игристого местного розлива, и осыпать друг друга конфетти. Весьма скудный белорусский рекламный рынок не в состоянии дать даже половину денег, которые требуются белорусскому государству, чтобы содержать свои СМИ. Да и, правду сказать, местные телевизионщики живы лишь за счет ретрансляции российских каналов. В такой ситуации ни о какой прибыльной медиа-коммерции разговора быть не может. Поскольку ни один вменяемый бизнесмен не станет жечь деньги, чтобы бесконечно финансировать не самые популярные, прямо скажем, СМИ, в которые он сдуру вложится при гипотетической приватизации», - отметил Александр Зимовский.
Собеседник НСН не без труда вспомнил единственный факт проявления интереса бизнеса к государственным СМИ.
«Единственный известный мне эпизод, где был интерес частного капитала к белорусским госСМИ, связан с возможным крупным иностранным инвестированием в строительство нового белорусского телецентра, типа Russia Today на Боровой в Москве. Проект такой существовал. Но это было лет 10 назад, в общем, тема ушла. С газетами государственными, кстати, та же картина. Обходятся они государству миллионов в шесть долларов в год. А с белорусского рынка газетной рекламы сейчас можно снять только два миллиона долларов. И тут, как и с телевидением, российский контент лидирует. “Комсомолка” - самая читаемая в Белоруссии массовая газета. Единственный свет в окошке - это государственное белорусское радио. Оно хоть денег никаких и не приносит, но зато на фоне местных частных станций каналы белорусского государственного радио устойчиво популярны.
А вообще для покупки и инвестирования погода сегодня в Белоруссии не та. Бизнес здесь чуткий, как улитка. Чуть что - рожки спрятал, и заграницу, где поспокойней. Кто в Россию, кто в Балтию. Кипр, опять же. Идет массовый отток бизнеса за рубеж, деловые люди сбрасывают свои активы. Вот только что поляки объявили, что продают принадлежавший им не самый последний по рейтингу белорусский банк. Такова рыночная ситуация. Никому государственные медиа-активы не нужны даже с доплатой», - добавил Зимовский.
Ранее сообщалось, что действующего белорусского президента поддерживают всего 3,8% аудитории белорусского сегмента интернета и пользователей социальных сетей. К таким выводам пришли в компании Tazeros Global Systems, которая рассчитала рейтинг Александра Лукашенко и других кандидатов в президенты страны. Согласно этим данным, 62,6% респондентов убеждены, что президент должен покинуть свой пост.
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