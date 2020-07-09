Политолог: Белорусские СМИ живы за счет российских каналов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против приватизации государственных СМИ и, наоборот, считает необходимым расширять этот сектор. Он подчеркнул, что число государственных СМИ сокращаться не будет. По его словам, работа министерства информации во главе с недавно назначенным министром будет нацелена на поддержку таких СМИ.

Политолог и авторитетный эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в разговоре с НСН выразил уверенность, что никто в республике не захотел бы приватизировать убыточную государственную медиа-отрасль.

«За всю историю белорусских государственных СМИ не было ни одной попытки заявить претензию на их приватизацию. Они всегда были убыточными, или планово-убыточными, как говорили в советские времена. В этом году в Белоруссии на государственные СМИ выделено 67 миллионов долларов чохом. Из этой суммы 59 миллионов долларов -- на электронные СМИ, иначе говоря, на 4 государственных телевещателя. А объем местного рынка телерекламы - всего чуть больше 40 миллионов долларов. Это было в прошлом году. Если в этом году они соберут 25-28 миллионов на круг, там все будут прыгать от счастья, хлопать пробками яблочного игристого местного розлива, и осыпать друг друга конфетти. Весьма скудный белорусский рекламный рынок не в состоянии дать даже половину денег, которые требуются белорусскому государству, чтобы содержать свои СМИ. Да и, правду сказать, местные телевизионщики живы лишь за счет ретрансляции российских каналов. В такой ситуации ни о какой прибыльной медиа-коммерции разговора быть не может. Поскольку ни один вменяемый бизнесмен не станет жечь деньги, чтобы бесконечно финансировать не самые популярные, прямо скажем, СМИ, в которые он сдуру вложится при гипотетической приватизации», - отметил Александр Зимовский.

Собеседник НСН не без труда вспомнил единственный факт проявления интереса бизнеса к государственным СМИ.