«Куда покатится Беларусь?» Политолог о событиях в соседней республике
Александр Зимовский рассказал НСН, как президент Белоруссии объяснил арест своего конкурента на предстоящих выборах.
Власти Белоруссии сорвали масштабный план дестабилизации страны, в котором участвовали внешние силы. Об этом заявил в пятницу президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы банковской системы. Накануне экс-глава Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико был задержан по подозрению в противоправной деятельности.
Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН рассказал, как власть и общественность отреагировала на задержание конкурента Лукашенко.
«Расследование “дела Бабарико” сегодня передано Комитету госбезопасности республики. Хотя подследственность статьи 285 местного УК "Создание преступной организации либо участие в ней" по которой поведут и самого Бабарико, и его коллег по работе в Белгазпромбанке, к комитету госбезопасности не относится.
Однако в конечном счёте прокурор в Беларуси имеет право передать дело от одного органа предварительного следствия другому вне зависимости от подследственности.
В целом, власти продемонстрировали намерение рассматривать дело Виктора Бабарико как деятельность по подрыву государственных устоев Беларуси. Как далеко продвинулись органы в своей работе, пока неизвестно. Если местные СМИ не переврали цитату, то по делу Белгазпромбанка Лукашенко произнёс совершенно гениальную фразу: "Мы выяснили, куда выводили деньги, но не можем объяснить кто их выводил, и зачем". Прозвучало довольно убедительно как намек на то, что дело скоро шьётся, да не скоро зашивается. В объяснения он пускаться не стал.
В разговорах самого Лукашенко кроме Бабарико прямо или косвенно почти никто из кандидатов в президенты всуе не поминается. В основном речь идет про Бабарико и банк, который он возглавлял. Пока экс-банкир сидит под следствием в качестве подозреваемого, его инициативная группа действует, они пытаются сдать почти полмиллиона подписей в Центризбирком. В день задержания Бабарико в Минске были попытки граждан мирно заявить свой протест. Люди выстраивались в уличные цепочки, массово сигналили автомобилисты, наиболее активно это происходило напротив штаб-квартиры белорусского КГБ, президент дал понять, что это не осталось без внимания. Столкновений с милицией не было и, полагаю, не предвидится. Но власти демонстрируют решимость подобные вольности пресекать», - отметил Александр Зимовский.
Собеседник НСН предположил, что Лукашенко не намерен останавливаться в расследовании дела Бабарико, хотя на данный момент доказательств причастности его к противоправной деятельности крайне мало.
«После того, как Бабарико закрыли, стало очевидно, что паническая атака прошла, сегодня на совещании о делах в банковском секторе страны участники увидели вполне адекватного Лукашенко; руководитель республики мыслил экономическими категориями, рассуждал здраво, задавал правильные вопросы по банковской тематике. Одновременно вылезло наружу глубокое противоречие между белорусскими реальным и банковским секторами экономики.
Депрессия продолжается. В первые пять месяцев текущего года зафиксировано почти двукратное падение экспортных доходов. Кроме того республика недосчиталась 700 миллионов долларов налога на прибыль предприятий. Ну нет у них прибыли, убытки одни. На фоне депрессии, обозначившей устойчивый долгосрочный тренд, население и предприятия изъяли из банков депозиты на миллиард долларов с начала года. Валютную дыру пришлось срочно затыкать. В результате внешний долг белорусских банков резко подскочил до 5,5 миллиардов долларов. Спасая свои активы, местные банки отказываются перекредитовывать хиреющий госсектор. Директорат козырнул неубиенной картой, заявляя о неизбежных в такой ситуации сокращениях персонала. Это перед выборами-то! Лукашенко всё понял, и сегодня полуофициально переподчинил белорусский Нацбанк правительству, сведя главу регулятора до положения помощника премьер-министра. Поставлена задача искать деньги. Для начала, будут ослаблены резервные требования к банкам ради поддержания хоть какой ликвидности. Количественное смягчение (наращивание оборотов печатного станка) уже не за горами, а для усиления эффекта в отставку отправлен один из зампредов Нацбанка Беларуси. Вообще, из материалов, которые готовили к сегодняшнему совещанию, очевидно, что белорусская банковская система испытывает высокорисковые перенапряжения, и Лукашенко дал косвенно понять, что банки тратят больше денег на себя, чем на белорусскую экономику, которая задыхается без денег. В общем, пафос совещания президента и банкиров был немудрёным: делиться надо! А над собравшимися витал образ сидельца Виктора Бабарико, делая тезисы Лукашенко предельно доходчивыми», - подытожил Зимовский.
18 июня Виктор Бабарико задержан по причине того, что являлся непосредственным организатором, который руководил противоправной деятельностью. Вместе с ним в СИЗО КГБ был препровожден и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца. Всего по делу Белгазпромбанка арестовано около 20 человек. 19 июня генеральный прокурор Белоруссии возбудил уголовное дело по статье "Создание преступной организации либо участие в ней" Уголовного кодекса. Фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы.
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