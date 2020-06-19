«Куда покатится Беларусь?» Политолог о событиях в соседней республике

Власти Белоруссии сорвали масштабный план дестабилизации страны, в котором участвовали внешние силы. Об этом заявил в пятницу президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы банковской системы. Накануне экс-глава Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико был задержан по подозрению в противоправной деятельности.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН рассказал, как власть и общественность отреагировала на задержание конкурента Лукашенко.

«Расследование “дела Бабарико” сегодня передано Комитету госбезопасности республики. Хотя подследственность статьи 285 местного УК "Создание преступной организации либо участие в ней" по которой поведут и самого Бабарико, и его коллег по работе в Белгазпромбанке, к комитету госбезопасности не относится.

Однако в конечном счёте прокурор в Беларуси имеет право передать дело от одного органа предварительного следствия другому вне зависимости от подследственности.

В целом, власти продемонстрировали намерение рассматривать дело Виктора Бабарико как деятельность по подрыву государственных устоев Беларуси. Как далеко продвинулись органы в своей работе, пока неизвестно. Если местные СМИ не переврали цитату, то по делу Белгазпромбанка Лукашенко произнёс совершенно гениальную фразу: "Мы выяснили, куда выводили деньги, но не можем объяснить кто их выводил, и зачем". Прозвучало довольно убедительно как намек на то, что дело скоро шьётся, да не скоро зашивается. В объяснения он пускаться не стал.