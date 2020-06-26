«Деньги не считают»: Лукашенко обвинил москвичей в росте цен на жильё
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Солигорский район республики порассуждал о загородной недвижимости и высказался по поводу цен на жильё в крупных городах страны.
Глава государства, в частности, призвал сограждан пользоваться любой возможность приобрести участок земли, даже если пока нет финансовой возможности построить там дом.
Лукашенко также подчеркнул, что иностранцы, включая россиян, уже оценили Белоруссию как спокойную и тихую страну, «где можно жить не только им, но и их детям».
«Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры», - приводятся слова Лукашенко на его официальном сайте.
Глава государства при этом подчеркнул, что он не против приезда москвичей, но отметил: задача властей — в первую очередь обеспечить квартирами своих очередников, а всё остальное - уже «элитное жильё».
В Белоруссии в августе пройдут выборы президента страны. Претендующий на переизбрание Лукашенко в этой ситуации делал несколько политических заявлений, касающихся России — о «кукловодах из Газпрома» и о спонсирующих оппозицию «олигархах из России».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru