Стал известен рейтинг Лукашенко в Сети

Число пользователей, которые поддерживают Александра Лукашенко - 263 тысячи человек (3,8%), 4,3 миллиона человек( 62,6%) убеждены, что президент должен покинуть свой пост. Около пяти миллионов человек (72 %) пользователей готовы, по данным Хачуяна, отдать голос за любого кандидата, кроме Лукашенко.

Отмечается, что из опрошенных 3,2 миллиона человек (47,2%) пойдут на избирательные участки.

Исследование проводилось в течение трех последних месяцев 6,93 миллиона аккаунтов белорусских уникальных пользователей – свыше двух третьих населения страны. Отмечается, что в исследование не включили юзеров без аватарок и содержательных публикаций. Для расчета рейтинга кандидатов использовалось информационное пространство за последние три месяца.

Напомним, выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа. Предвыборная кампания белорусского президента сопровождается арестами основных конкурентов Лукашенко, мирными акциями протеста.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН рассказал, как власть и общественность отреагировала на задержание конкурента Лукашенко экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

«Расследование “дела Бабарико” сегодня передано Комитету госбезопасности республики. В целом, власти продемонстрировали намерение рассматривать дело Виктора Бабарико как деятельность по подрыву государственных устоев Беларуси. Как далеко продвинулись органы в своей работе, пока неизвестно. Если местные СМИ не переврали цитату, то по делу Белгазпромбанка Лукашенко произнёс совершенно гениальную фразу: "Мы выяснили, куда выводили деньги, но не можем объяснить кто их выводил, и зачем". Прозвучало довольно убедительно как намек на то, что дело скоро шьётся, да не скоро зашивается. В объяснения он пускаться не стал. В день задержания Бабарико в Минске были попытки граждан мирно заявить свой протест. Столкновений с милицией не было и, полагаю, не предвидится. Но власти демонстрируют решимость подобные вольности пресекать», - отметил Александр Зимовский.



