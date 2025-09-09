«В Непале держат экономический контакт, прежде всего, с Индией и Китаем, но эти страны думаю о собственной прибыли, а не о развитии Непала. Индия, бесспорно, главный партнер Непала. При этом, как ни парадоксально, индийцев в Непале не очень-то любят, так как непальцы очень боятся потерять свою независимость. А так это классическая страна, не имеющая выхода к морю и зажатая между двумя азиатскими гигантами. Что там может измениться? Трамп закрыл многие программы помощи Непалу. Российско-непальские отношения завиваются, но для нас страна представляет интерес разве что с туристической точки зрения. Туризм как раз одна из тех сфер, откуда Непал получает валюту», - отметил собеседник НСН.

Лунев подчеркнул, что, несмотря на тесное сотрудничество с Индией и ее заинтересованностью в стабильной обстановке в Непале, эта страна не будет оказывать активную помощь младшему соседу.

«Индия бесспорно заинтересована в стабильном политическом положении в Непале. Но какие-то активные действия она предпринимать не будет. Это навредит самой Индии, поскольку в Непале очень болезненно относятся к подобным вещам», - подытожил он.

Ранее также сообщалось, что на фоне беспорядков президент Непала Рам Чандра Паудел подал в отставку, однако позднее его офис опроверг эту информацию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



