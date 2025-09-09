«Политики заигрались»: Почему Индия не вмешается в ситуацию в Непале
Одна из причин, почему молодежь сейчас пытается свергнуть правительство Непала, кроется в том, что непальские политики заигрались в свои корытные игры, заявил НСН Сергей Лунев.
Кризис в Непале вызван как экономическими, так и политическими факторами: там уже давно идет борьба между тремя силами, в числе которых маоистская Компартия Непала. Об этом НСН рассказал индуист, профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев.
Число погибших в Непале на фоне беспорядков выросло до 22 человек, сообщила India Today. В их числе жена экс-премьера Непала. В основном среди погибших молодежь так называемого «Поколение Z». Сегодня, 9 сентября, у здания парламента Непала в Катманду собралась толпа протестующих с требованием отставки правительства. В ходе демонстрации они проникли в резиденцию президента и подожгли ее. На прошлой неделе власти Непала запретили в стране ряд соцсетей, что стало основной причиной недовольства молодежи. Лунев рассказал, что происходит в Непале.
«В Непале нет никакой политической стабильности. Там существуют три основные политические силы: коммунисты, коммунисты-маоисты и «Непальский конгресс». За последние 15 лет там практически раз в год происходила смена премьер-министра. Это связано еще и с тем, что непальские политики очень заигрались в свои корыстные игры. Экономическое положение у страны не блестящее. Очень много людей уезжает за рубеж на заработки. Есть некоторые районы, где вообще отсутствует мужское население в возрасте от 20 до 45 лет. Ну и практика маоистской борьбы тоже сыграла свою роль, потому что тут выступила прежде всего маоистская Компартия Непала. Они вели настоящую партизанскую войну все это время. Так что здесь и экономические, и политические, и социальные причины», - рассказал он.
По словам Лунева, Непал - небольшая страна, которая получает основной доход с туризма, а из надежных партнеров имеет разве что Индию.
«В Непале держат экономический контакт, прежде всего, с Индией и Китаем, но эти страны думаю о собственной прибыли, а не о развитии Непала. Индия, бесспорно, главный партнер Непала. При этом, как ни парадоксально, индийцев в Непале не очень-то любят, так как непальцы очень боятся потерять свою независимость. А так это классическая страна, не имеющая выхода к морю и зажатая между двумя азиатскими гигантами. Что там может измениться? Трамп закрыл многие программы помощи Непалу. Российско-непальские отношения завиваются, но для нас страна представляет интерес разве что с туристической точки зрения. Туризм как раз одна из тех сфер, откуда Непал получает валюту», - отметил собеседник НСН.
Лунев подчеркнул, что, несмотря на тесное сотрудничество с Индией и ее заинтересованностью в стабильной обстановке в Непале, эта страна не будет оказывать активную помощь младшему соседу.
«Индия бесспорно заинтересована в стабильном политическом положении в Непале. Но какие-то активные действия она предпринимать не будет. Это навредит самой Индии, поскольку в Непале очень болезненно относятся к подобным вещам», - подытожил он.
Ранее также сообщалось, что на фоне беспорядков президент Непала Рам Чандра Паудел подал в отставку, однако позднее его офис опроверг эту информацию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
