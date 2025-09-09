Бывший король Непала призвал рассмотреть требования протестующих
Требования протестующих, выступающих против блокировки в Непале ряда крупных соцсетей, являются законными. Как пишет газета Hindustan Times, об этом заявил бывший и последний король азиатской страны Гьянендра Шах.
По его словам, требования о надлежащем управлении и экономической дисциплине должны быть рассмотрены властями ради будущего страны.
Протестующих Шах призвал не допустить скатывания к насилию и анархии.
Ранее телеканал NDTV сообщил, что протестующие проникли в дом президента Непала Рама Чандры Паудела и подожгли здание, напоминает RT. По информации портала Khabarhub, армия успела эвакуировать политика в Шивапури.
