Бывший король Непала призвал рассмотреть требования протестующих

Требования протестующих, выступающих против блокировки в Непале ряда крупных соцсетей, являются законными. Как пишет газета Hindustan Times, об этом заявил бывший и последний король азиатской страны Гьянендра Шах.

По его словам, требования о надлежащем управлении и экономической дисциплине должны быть рассмотрены властями ради будущего страны.

Протестующих Шах призвал не допустить скатывания к насилию и анархии.

Ранее телеканал NDTV сообщил, что протестующие проникли в дом президента Непала Рама Чандры Паудела и подожгли здание, напоминает RT. По информации портала Khabarhub, армия успела эвакуировать политика в Шивапури.

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:БлокировкаИнтернетПротестыНепал

