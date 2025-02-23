Шольц признал поражение социал-демократов на выборах
Шольц признал поражение на выборах, назвал результат горьким для социал-демократов. Об этом сообщают РИА Новости.
После объявления предварительных итогов голосования, Шольц выступил в штаб-квартире СДПГ в Берлине. Он взял на себя ответственность за поражение СДПГ на выборах и поздравил кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС Мерца с победой.
23 февраля в Германии прошли досрочные выборы в бундестаг. Согласно данным экзитпола телеканала ARD, лидирует оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) — у них 29%. Правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), предварительно занимает вторую строчку с результатом в 20% При этом социал-демократическая партия (СДПГ), к которой принадлежит Олаф Шольц, опустилась до своего исторического минимума в 16%.
Таким образом, право сформировать правительство получит ХДС/ХСС, а возглавит его Фридрих Мерц. От того, какие из малых партий в итоге смогут пройти в бундестаг, будет зависеть конфигурация будущей правительственной коалиции.
Явка на выборах составила рекордные 83%, сообщает ZDF.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что до 40% немцев готовы полностью поддержать милитаризацию и возможную войну с Россией, проголосовав за главу партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца на предстоящих выборах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru