Шольц заявил о намерении уйти из политики после того, как перестанет быть канцлером
14 февраля 202515:06
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении уйти из политики после того, как перестанет быть канцлером.
Досрочные выборы в бундестаг пройдут 23 февраля.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что Германия отказалась от дешевого российского газа из-за Украины, что привело к серьезному кризису в стране, а наплывы мигрантов только усугубляют эту ситуацию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru