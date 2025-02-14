Шольц заявил о намерении уйти из политики после того, как перестанет быть канцлером

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении уйти из политики после того, как перестанет быть канцлером.

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Досрочные выборы в бундестаг пройдут 23 февраля.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что Германия отказалась от дешевого российского газа из-за Украины, что привело к серьезному кризису в стране, а наплывы мигрантов только усугубляют эту ситуацию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФРГПолитикаШольц

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