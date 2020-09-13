Politico: у Германии есть шесть способов для отказа от «Северного потока — 2»

В случае победы экоактивистов Берлин может воспользоваться этими результатами судебных процессов с неправительственными организациями по охране природы, которые протестуют против строительства «Северного потока — 2», пишут «Известия».

Третий сценарий подразумевает введение национального ограничения на импорт российского газа.

Другие способы подразумевают, что Германия позволит «выполнить работу по остановке проекта» Евросоюзу, который может ввести новые санкции, или США. Также отмечается, что после завершения проекта могут возникнуть проблемы с получением лицензии.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о возможной приостановке проекта «Северный поток — 2» в качестве ответной меры в связи с возможным отравлением оппозиционного российского блогера Алексея Навального.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему не верит в остановку «Северного потока-2».

«Отказ от строительства «Северного потока-2», то есть введение прямых санкций, запрещающих достройку, - это наихудший сценарий, который может реализоваться. Но шансы на это невелики. Те же самые немцы несколько лет, пока на проект нападали американцы и поляки, говорили, что это экономический проект, не надо его политизировать. А сейчас получается, что они сами участвуют в политизации проекта, когда обсуждают политические санкции в виде запрета на строительство. После истории Скрипалей никаких подобных санкций со стороны Европы не было. Были санкции со стороны США», - напомнил Юшков.



