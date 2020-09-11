«Навальный не Скрипали». Аналитик рассказал, почему «Северный поток-2» не остановят

Правительство ФРГ рассматривает все варианты реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального, включая приостановку строительства газопровода «Северный поток–2». Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он отметил, что решение по проекту будет зависеть от России.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему не верит в остановку «Северного потока-2».

«Отказ от строительства «Северного потока-2», то есть введение прямых санкций, запрещающих достройку, - это наихудший сценарий, который может реализоваться. Но шансы на это невелики. Те же самые немцы несколько лет, пока на проект нападали американцы и поляки, говорили, что это экономический проект, не надо его политизировать. А сейчас получается, что они сами участвуют в политизации проекта, когда обсуждают политические санкции в виде запрета на строительство. После истории Скрипалей никаких подобных санкций со стороны Европы не было. Были санкции со стороны США», - напомнил Юшков.

По его словам, случай Скрипалей воспринимался, как более жесткий инцидент, потому что Запад заявлял об агрессии одного государства против другого, так как это происходило на территории Британии. «С Навальным инцидент произошел на территории России, он гражданин России, поэтому все воспринимается как более мягкий случай, как давление на российскую оппозицию. Поэтому и сейчас более вероятны санкции со стороны США. Немцам не хотелось бы ввязываться в эту санкционную борьбу, потому что в ответ на их санкции Россия будет обязана ответить жесткими санкциями. Как это было в 2014 году с продуктовым эмбарг», - считает аналитик.