МИД Украины: ни одна страна пока не пообещала истребители

При этом, по его словам, некоторые правительства, например Великобритании, объявили об обучении украинских пилотов. Дипломат уверен, что скоро это сделают и другие. Кулеба отметил, что истребители важны «для контрнаступления».

Также он заявил, что условием для начала переговоров с Москвой Киев считает территориальную целостность Украины.

Ранее группа американских сенаторов предложили администрации Белого дома приступить к обучению пилотов Вооруженных сил Украины. Они призвали главу государства Джо Байдена предоставить Киеву истребители.

