МИД Украины: ни одна страна пока не пообещала истребители
На Украине заявили, что пока ни одна страна не пообещала истребители, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Funke.
При этом, по его словам, некоторые правительства, например Великобритании, объявили об обучении украинских пилотов. Дипломат уверен, что скоро это сделают и другие. Кулеба отметил, что истребители важны «для контрнаступления».
Также он заявил, что условием для начала переговоров с Москвой Киев считает территориальную целостность Украины.
Ранее группа американских сенаторов предложили администрации Белого дома приступить к обучению пилотов Вооруженных сил Украины. Они призвали главу государства Джо Байдена предоставить Киеву истребители.
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