Российское Министерство иностранных дел обвинило Соединенные Штаты Америки в использовании финансовых рычагов с целью помешать нормальной работе ООН. Такое заявление было опубликовано на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что Соединенные Штaты являются глaвным неплaтельщиком нa протяжении последнего времени, поскольку долг стрaны перед регулярным бюджетом ООН уже превысил 1 миллиaрд доллaров. В этом министерство увидело попытки Вaшингтонa подорвaть рaботу организации.

Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил в эфире НСН, что США не в первый раз задолжают перед Организацией Объединенных Наций.

«Таких примеров в моей практике было очень много. США тем самым, по сути, шантажируют ООН: делайте то-то, не делайте этого, на это деньги мы даем, на это – не отдаем. Это политический шантаж ООН.

Сложившая ситуация, когда Совет Безопасности ООН или Генеральная Ассамблея ООН могут заседать не более двух раз в неделю, беспрецедентна. В обычном режиме предполагаются ежедневные утренние и дневные заседания, а при необходимости даже ночные! Палки в колеса, которые ставят американцы, очень осложнят работу ООН и международного сообщества. Пример США дурно влияет на другие страны – более 60 должников образовалось!» - отметил эксперт.