Политический шантаж! Дипломат о долгах США перед ООН
Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН оценил последствия заявления российского МИДа о долгах США перед ООН.
Российское Министерство иностранных дел обвинило Соединенные Штаты Америки в использовании финансовых рычагов с целью помешать нормальной работе ООН. Такое заявление было опубликовано на сайте ведомства.
В сообщении говорится, что Соединенные Штaты являются глaвным неплaтельщиком нa протяжении последнего времени, поскольку долг стрaны перед регулярным бюджетом ООН уже превысил 1 миллиaрд доллaров. В этом министерство увидело попытки Вaшингтонa подорвaть рaботу организации.
Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил в эфире НСН, что США не в первый раз задолжают перед Организацией Объединенных Наций.
«Таких примеров в моей практике было очень много. США тем самым, по сути, шантажируют ООН: делайте то-то, не делайте этого, на это деньги мы даем, на это – не отдаем. Это политический шантаж ООН.
Сложившая ситуация, когда Совет Безопасности ООН или Генеральная Ассамблея ООН могут заседать не более двух раз в неделю, беспрецедентна. В обычном режиме предполагаются ежедневные утренние и дневные заседания, а при необходимости даже ночные! Палки в колеса, которые ставят американцы, очень осложнят работу ООН и международного сообщества. Пример США дурно влияет на другие страны – более 60 должников образовалось!» - отметил эксперт.
По его мнению, огласка заявления российского МИДа окажет действие на решения, которые принимают страны-члены ООН.
«Конечно, наше заявление будет иметь влияние, прежде всего, на страны, которые до конца не были осведомлены об этом! Европейские страны, Россия, Китай и Япония – группа основных плательщиков ООН – исправно платят свои взносы.
Если страна останется в должниках более двух лет, остальные члены ООН отстранят ее от голосования. США, конечно, по истечении этого двухлетнего периода часть средств выплачивает. Но такая политика демонстрирует презрение к мнению международного сообщества», - подчеркнул Сергей Орджоникидзе.
Ранее заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в эфире НСН объяснил невыдачу виз США российским дипломатам.
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