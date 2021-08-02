Война поджогов. Россиян предостерегли от поездок в Турцию из-за курдов
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров не исключает возможность новых поджогов: ситуация развивается непредсказуемо.
Организация «Дети огня», признанная террористической в Турции и связанная с запрещенной Рабочей партией Курдистана, выпустила заявление в связи с лесными пожарами в стране. Как отмечают турецкие СМИ, в частности, Yeni Safak и Daily Sabah, в заявлении организации говорится, что «турецкий режим не понимает другого языка», поэтому они решили «поставить его на колени огнем». При этом Yeni Safak утверждает, что «Дети огня» взяли на себя ответственность за поджоги,
Вполне возможно, что это ответные действия Рабочей партии Курдистана на «правительственные» поджоги лесов в восточной части Турции, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
«Еще месяца 2-3 назад начался поджог лесов в восточных провинциях Турции, где компактно живут курды и где действует Рабочая партия Курдистана. В интернете выложено, как с вертолетов правительственные силы организовывали поджог лесов с тем, чтобы выкурить курдов. Тогда ряд курдских полевых командиров предупреждали, что они ответят тем же самым. Поэтому я полностью не исключаю, что это, возможно, ответные действия», - объяснил Багдасаров.
По его словам, турецкие власти уже более 40 лет пытаются справиться с курдами, но в этот раз в лучшем случае смогут вычислить поджигателей или назначить кого-то таковыми.
«Выловят каких-то поджигателей или кого-то объявят поджигателями. Пока больше половины провинций Турции горит. До этого турецкие силы безопасности, армия проводили специальную операцию на севере Ирака, где располагаются базы РПК. Они достаточно неуспешно действовали, там есть большие потери в технике, людях. После этого они (власти Турции - прим. НСН) снова перебросили силы для борьбы с партизанами непосредственно в Турции, восточной части», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Багдасаров также призвал российских туристов временно отказаться от поездок на курорты Турции, напомнив, что численность курдов в стране превышает отметку в 20 миллионов, а ситуация развивается непредсказуемо.
«Ничего нельзя исключать. Кому-то в голову взбрело поджигать леса при помощи огнеметных средств с вертолетов, и вот пошло. Вполне возможно, что это ответные действия (курдов - прим. НСН), они особо и не скрывали, что такое может быть. Что там будет дальше, Бог его знает. По крайней мере, я бы не рекомендовал нашим туристам туда ездить. Курдов более 20 миллионов в Турции. В Турции несколько десятков разных леворадикальных групп, куда входят не только курды, но и турки, туркмены, черкесы и Бог знает, кто еще. Там каждый день может создаваться та или иная группировка, обозвать себя, как хочет, и после этого действовать», - добавил он.
Власти Турции организовали тушение более чем 100 лесных пожаров. Под контроль не удалось взять только пять крупных очагов – в провинциях Мугла и Анталья, сообщает министр лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли в своем Twitter.
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