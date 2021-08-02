Война поджогов. Россиян предостерегли от поездок в Турцию из-за курдов

По его словам, турецкие власти уже более 40 лет пытаются справиться с курдами, но в этот раз в лучшем случае смогут вычислить поджигателей или назначить кого-то таковыми.

«Выловят каких-то поджигателей или кого-то объявят поджигателями. Пока больше половины провинций Турции горит. До этого турецкие силы безопасности, армия проводили специальную операцию на севере Ирака, где располагаются базы РПК. Они достаточно неуспешно действовали, там есть большие потери в технике, людях. После этого они (власти Турции - прим. НСН) снова перебросили силы для борьбы с партизанами непосредственно в Турции, восточной части», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».

Багдасаров также призвал российских туристов временно отказаться от поездок на курорты Турции, напомнив, что численность курдов в стране превышает отметку в 20 миллионов, а ситуация развивается непредсказуемо.